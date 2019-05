Nancy Pelosi: «Trump benimmt sich sehr, sehr, sehr seltsam»

Pelosis fromme Antwort auf Trumps Explosion vom Vortag kommt indes der Frage nicht näher, warum sich der Präsident dermassen aufregte. War es tatsächlich wegen des Vorwurfs eines «Cover-up»? War ihm Pelosi, die bislang beim politischen Kräftemessen mit Trump stets den Sieg davongetragen hat, schon wieder unter die Haut gegangen? Oder fühlt sich Trump zusehends umzingelt von Ermittlungen, die seinen undurchsichtigen Finanzen inzwischen gefährlich nahekommen?

«Sehr, sehr, sehr seltsam»

Das Benehmen des Präsidenten am Mittwoch sei jedenfalls «sehr, sehr, sehr seltsam» gewesen, befand Nancy Pelosi tags darauf. Der ebenfalls anwesende demokratische Abgeordnete James Clyburn bezeichnete den Vorfall im Weissen Haus gar als «surreal».

Am Donnerstag machte Trump dann munter weiter: Nachdem sein ehemaliger Aussenminister Rex Tillerson vor Kongressabgeordneten die mangelnde Vorbereitung des Präsidenten für ein Treffen mit Wladimir Putin am Rande des G-20-Gipfels 2017 in Hamburg gerügt hatte, explodierte Trump neuerlich: Tillerson sei «dumm wie ein Steinbrocken» und zudem «schlecht vorbereitet und schlecht ausgestattet» gewesen für den Job des Aussenministers, wütete er. Anscheinend hatte Trump vergessen, dass er den damals von ihm hochgelobten Tillerson ins Amt berufen hatte.

Der Präsident sagt manches, was unsinnig und unwahr ist, seit gestern aber hat die Sorge über seinen Geisteszustand eine neue Dimension erreicht. Entweder ist Nancy Pelosi tatsächlich über Donald Trumps mentale Gesundheit besorgt – oder sie übt einen Psychoterror gegen den Präsidenten aus, der eines Hitchcock-Films würdig wäre.

When the “extremely stable genius” starts acting more presidential, I’ll be happy to work with him on infrastructure, trade and other issues. https://t.co/tfWVkj9CLT

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23. Mai 2019