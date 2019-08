Nach Vergewaltigung, Totgeburt und Haft ist Evelyn Hernández frei

An dem Tag, an dem sich ihr Leben für immer verändern sollte, stand Evelyn Beatríz Hernández Cruz früh am Morgen auf. Es war der 6. April 2016, Hernández war gerade einmal 18 Jahre alt. Krankenschwester wollte sie damals werden, nebenbei arbeitete sie als Haushaltshilfe. Sie wohnte gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Häuschen in El Carmen, etwa eine Stunde östlich von El Salvadors Hauptstadt. Hernández habe über Bauchschmerzen geklagt, erinnerte sich ihre Mutter später, kurz danach habe sie ihre Tochter auf dem Boden der Latrine hinter dem Haus gefunden, bewusstlos und blutüberströmt. Im Spital konnten die Ärzte die junge Frau zwar retten, sie riefen aber auch die Polizei. Hernández wies Zeichen einer Geburt auf, allein das Kind fehlte. Die Ärzte vermuteten eine Abtreibung, und diese steht in El Salvador unter strenger Strafe.