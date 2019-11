Mittelfinger gegen Trump verhilft Demokratin zu politischem Amt

Dafür hätten sich aber «andere Türen geöffnet», darunter die Aufforderung der Demokratischen Partei, sich für ein politisches Amt zu bewerben, sagte Briskman während des Wahlkampfes.

Die Entscheidung lohnte sich, wie sich am Dienstagabend zeigte. Briskman feierte ihren Sieg in einer Botschaft auf Twitter, die mit dem damaligen Stinkefinger-Foto verknüpft war. Sie errang einen Sitz im sogenannten County Board of Supervisors. Das Gremium steuert grosse Teile der Politik in dem Bezirk nahe der Hauptstadt Washington. Loudoun County ist der wohlhabendste Verwaltungsbezirk der USA.

In dem Bezirk liegt auch einer von Trumps Golfclubs: «Ist das nicht süsse Gerechtigkeit?» kommentierte Briskman dies in einem Interview der «Washington Post».

As it turns out, Briskman’s district includes a certain golf course owned by a certain president.“Isn’t that sweet justice?” she asked, her cackle suggesting that she knew the answer to her own question.https://t.co/DNr7SuzLFp — Juli Briskman (@julibriskman) November 6, 2019

Weitere Siege für US-Demokraten in Kentucky und Virginia

Bei der Gouverneurswahl in Kentucky erklärte der demokratische Herausforderer Andy Beshear am Dienstagabend (Ortszeit) seinen Wahlsieg. In Virginia gelang es den Demokraten, die bislang knapp von den Republikanern gehaltene Mehrheit in beiden Parlamentskammern zu übernehmen.

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge unterlagen in Virginia mindestens in zwei Bezirken republikanische Senatoren des Bundesstaates ihren jeweiligen demokratischen Herausforderern. Im Repräsentantenhaus erlangten die Demokraten demnach mindestens fünf zusätzliche Mandate.

Der bisherige republikanische Gouverneur in Kentucky, Matt Bevin, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump gilt, wollte wegen des engen Rennens zunächst keine Niederlage einräumen. Er sprach von «mehr als nur einigen Unregelmässigkeiten» und kündigte am Mittwoch an, eine Überprüfung zu beantragen. Das offizielle Ergebnis steht noch aus.