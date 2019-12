Kein Brot für Brüder

Laut der «New York Times», winken der US-Regierung durch die Reform Einsparungen von fast 5,5 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren.

Was sagen Gegner der Reform?

Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, meldete sich per offiziellem Statement und auf Twitter zu Wort. SNAP sei das effektivste Programm gegen Hunger, welches das Land kenne. Sie kritisierte den Entscheid des Departements deshalb scharf. «Die heutige Ankündigung zeigt die völlige Gleichgültigkeit der Trump-Regierung gegenüber der Gesundheit und dem Wohlergehen von Millionen von Amerikanern», schrieb sie am Mittwoch. «Die Demokraten werden nicht schweigen.»

SNAP is our country’s most effective anti-hunger initiative. The USDA’s cynical new rule does nothing to close the income inequality gap and instead threatens to take food away from millions of Americans. House Democrats will not be silent. #HandsOffSNAPhttps://t.co/m8DDWqrZqo

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 4, 2019