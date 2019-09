«Hire and fire» unter Donald Trump

Für einen Minister im Trump-Kabinett gab es recht wenig, was darauf deuten liess, dass Alexander Acosta eines Tages seinen Rücktritt würde einreichen müssen. Am Ende war es auch nicht eine etwaig skandalöse Amtsführung oder seine Performance, sondern Acostas Vergangenheit als Staatsanwalt, die ihm seinen Job gekostet hat. Acosta hatte 2008 an einer aussergerichtlichen Vereinbarung mitgearbeitet, die dem umstrittenen Unternehmer und Trump-Kumpel Jeffrey Epstein eine lange Gefängnisstrafe wegen sexuellen Kindesmissbrauchs ersparte. Gemessen an der Schwere der Fälle hätten andere wohl lebenslänglich bekommen. Die Kritik an Acosta wurde so laut, dass der Rücktritt unumgänglich war. Epstein beging am 10. August 2019 Suizid im Gefängnis.