Flugzeuge vor über 240 Jahren? Spott nach Trump-Rede

President Trump: "The Continental Army suffered a bitter winner at Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware and seized victory from Cornwallis of Yorktown. Our Army manned the air, it ran the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do." pic.twitter.com/fFA4inGJJF — The Hill (@thehill) July 5, 2019

Trump sprach hinter schusssicherem Glas vor Zehntausenden Menschen auf der National Mall im Zentrum von Washington. Quelle: Twitter

Offenbar hatte Trump Probleme, den Text vom Teleprompter richtig abzulesen, berichtet die Washington Post.

In den sozialen Netzwerken blieb der Spott über Trumps Fauxpas nicht aus, der US-Präsident wurde vorgeführt – einmal mehr mit eigenem Hashtag (#RevolutionaryWarAirportStories).

Schauspieler George Takei (Raumschiff Enterprise) tweetete: «Offenbar nahmen wir den Briten den La-Guardia-Flughafen 1776 ab und versuchen nun seit 243 Jahren, ihn zurückzugeben.»

Apparently we took La Guardia Airport from the Brits in 1776 and have been trying to give it back for 243 years. — George Takei (@GeorgeTakei) 5. Juli 2019

Takeis Schauspiel-Kollegin Bette Midler spottete: «Lieber Donald Trump, es fiel mir gerade auf, dass Sie und mein Urururgrossvater auf dem selben Flug im Jahr 1812 waren.»

Dear @realDonaldTrump, It just occurred to me that you & my great, great, great grandpappy were on the same flight in 1812. The family stories of the emergency landing during the red flare are absolutely riveting. Just curious, what time do you start sundowning? xoBette #BeBette — Bette Midler (@BetteMidler) 5. Juli 2019

Der Kreativität der Internetnutzer ist keine Grenze gesetzt.

George Washington directing the YE Olde Flying Tigers at the battle of Dulles International #RevolutionaryWarAirportStories#RevolutionaryWarAirportspic.twitter.com/MuqOydq8oX — Airship (@AirshipZR1) 5. Juli 2019

An anderer Stelle ordnete Trump die Schlacht um Fort McHenry fälschlicherweise dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu und nicht dem Britisch-Amerikanischen Krieg einige Jahre später.

Der US-Präsident hatte die Geschichte der USA und ihre Streitkräfte ins Zentrum der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli gerückt. Er hielt sich bei seiner einstündigen Ansprache offenbar an einen Text, den er von einem Teleprompter ablas.

Sowohl die grosse Militärshow in der Hauptstadt Washington als auch der Auftritt des US-Präsidenten bei dem Volksfest am zentralen Lincoln Memorial brachen mit der bisherigen Praxis politischer Zurückhaltung an jenem Feiertag. Politiker der oppositionellen Demokraten warfen Trump vor, sich 16 Monate vor der Präsidentschaftswahl auf Kosten der Steuerzahler in Szene setzen zu wollen.