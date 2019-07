Erster Demokrat wirft das Handtuch

Swalwell geht Biden an. (Video: Youtube/PBS NewsHour)

Der weniger bekannte Swalwell hatte bei einer TV-Debatte der Bewerber Ende Juni einen Seitenhieb gegen den Spitzenreiter in den Umfragen, Ex-Vizepräsident Joe Biden, gelandet. Mit Blick auf dessen fortgeschrittenes Alter hatte der kalifornische Abgeordnete lakonisch erklärt: «Joe Biden hatte Recht, als er vor 32 Jahren sagte, dass es an der Zeit ist, die Fackel an eine neue Generation von Amerikanern zu übergeben.» Bidens Antwort darauf war gewesen: «Ich halte noch an dieser Fackel fest.»