Endlose Spirale der Gewalt

In einem Gefängnis des nordbrasilianischen Bundesstaates Pará haben sich am Montag Szenen von unfassbarer Brutalität ereignet. Beim Kampf zwischen Insassen verfeindeter Drogenbanden sind mindestens 57 Personen getötet worden, 16 wurden enthauptet. Die Schlächter kickten abgetrennte Köpfe herum wie Fussbälle und stellten Videos davon ins Internet. Ähnlicher Horror spielt sich auch anderswo in Lateinamerika häufig ab, in Mexiko, Venezuela, Ecuador. Und immer wieder in Brasilien.