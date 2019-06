«Eine widerliche Heuchelei, eine Schande für dieses Land»

«Schande für das Land»

In Stewarts Worten schwang natürlich viel Pathos mit, aber sie trafen einen wahren Kern. Kein Abgeordneter, der am 11. September jeweils nicht in Ansprachen und Tweets gelobt, die Opfer der Anschläge nicht zu vergessen. Never forget! In die nötige Unterstützung für die Hinterbliebenen übersetzen sich diese Sprüche allerdings nicht. Mehr als 350 Feuerwehrleute und Polizisten aus New York sind seit 9/11 aufgrund der Folgen ihrer Vergiftungen gestorben, manche Familien hatten nicht einmal das Geld für die Beerdigung. «Eine widerliche Heuchelei», nannte das Stewart, «eine Schande für dieses Land.»

Der Videoclip von Stewarts Auftritt ging viral, selbst tags darauf zeigte CNN noch Ausschnitte – auch das erinnerte an die Zeiten, als Stewart noch bei der «Daily Show» unterwegs war. Besonders in der linksliberalen Hälfte Amerikas gibt es viele, die seine Stimme vermissen. Diese Woche hatten sie ihr Idol wieder. Wenn auch nur für einen kurzen Moment.