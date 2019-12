Ein weltberühmtes Hotel zerfällt

«Are you helping, are you hurting?», hat jemand auf den Bauzaun vor dem Chelsea gesprüht, dem berühmten ­Hotel in Manhattan, in dem Bob Dylan tagelang aufblieb, um «Sad Eyed Lady of the Lowlands» zu schreiben. Die Fassade des Hotels ist, wie man sie von Bildern kennt: dunkelrot, unten ein kleiner Gitarren­laden, ein geschlossenes Restaurant.