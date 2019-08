Ein Land ausser Kontrolle

Nach diesem tiefschwarzen Montag waren nicht nur Macris Anhänger geschockt, sondern auch dessen Gegner, die am Sonntag noch ausgelassen gefeiert hatten. Als die ersten Supermärkte schon ihre Preise um 10, 15, 20 Prozent anhoben, breitete sich Entsetzen aus, und Erinnerungen an die Hyperinflation 1989 und den Staatsbankrott 2001 wurden wach. TV-Kommentatoren flehten den Präsidenten an, den Wahlkampfmodus zu beenden und das Land zu beruhigen.

Doch während die Kurse verfielen, gab Macri die Schuld trotzig der Opposition und jenen, die für deren Kandidaten Alberto Fernández gestimmt hatten. «Seit dreieinhalb Jahren predige ich, dass die Kirchneristas an den Finanzplätzen keinerlei Kredit geniessen.» Was Macri für eine Rechtfertigung hielt, war eine Ohrfeige für fast die Hälfte der argentinischen Wähler. Statt sein Land zu besänftigen, schien er dessen Spaltung vertiefen zu wollen. Anderntags urteilte die «Financial Times»: «Macri ist ausser Kontrolle.»

Verheerende Reaktion

Die Reaktion des Präsidenten sei wohl noch verheerender als die wahrscheinliche Wiederwahl eines Wahlbündnisses um Cristina Kirchner. Mehr als zehn Strafverfahren hat die Ex-Präsidentin am Hals, die meisten drehen sich um Korruption. Aber in einem, in dem es um die Vertuschung des folgenschwersten Attentats der Landesgeschichte geht, lautet der Vorwurf Hochverrat.

Ehe Macri im Vorjahr die Kredite ausgingen, schien eine Rückkehr der Linksperonisten unmöglich. Kirchner schützte allein ihre Immunität als Senatorin. Doch die Not wurde zum Nährboden für ein Bündnis aus weiten Teilen des lange zerstrittenen peronistischen Bogens, in das sich auch mehrere andere linke Kleinparteien einklinkten. Den entscheidenden Impuls lieferte freilich Cristina Kirchner, als sie im Mai in einer Videobotschaft verkündete, ab Dezember Argentiniens Vizepräsidentin werden zu wollen. Kirchners Kandidat für die Staatsspitze ist seither Alberto Fernández, der ab 2003 Néstor Kirchners Kabinettschef war und 2008 im Streit ging. Danach übte er bittere Kritik an Kirchners autoritären Ausfällen gegenüber den Medien und deren Wirtschaftskurs mit Verstaatlichungen und Devisenkontrollen. Erst angesichts der Krise im Vorjahr fanden die beiden wieder zusammen. «Niemals wieder werde ich mich mit Cristina streiten!», rief Fernández vorige Woche beim Wahlkampfschluss in Rosario.

Während nun Investmentstrategen und Leitartikler spekulieren, wie viel «Cristina» in einer wahrscheinlichen «Regierung Alberto» stecken könnte, errechnete Macris Wahllabor, dass noch eine kleine Chance bestehe, am 27. Oktober zumindest eine Stichwahl im November zu erzwingen. So erklärt sich Macris Mässigung am Mittwoch. Diese beinhaltete auch ein paar Steuergeschenke, vor allem für die gebeutelte Mittelklasse und Kleinbetriebe. Zudem hoffen einige in Macris Lager, dass die Reaktion der Börsen einen Teil der Protestwähler dermassen erschreckt haben könnte, dass sie am Wahltag nicht wieder dem Kirchner-Bündnis ihre Stimme geben.