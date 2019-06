Die unglaublichen Skandale der NRA

Gut 40 Millionen Dollar bekommt Ackermann McQueen für seine Dienste jährlich von der NRA überwiesen. Und ein bisschen was von dem vielen Geld schien LaPierre für sich sichern zu wollen.

LaPierre hat sich von Ackermann McQueen auch eine American Express-Kreditkarte aushändigen lassen. Mit der hat er etwa einen Abstecher auf die Bahamas bezahlt: 94'000 Dollar. Oder nach Nevada für 112'000 Dollar. Beides im Jahr 2013. LaPierre hat sogar die Mietkosten einer Praktikantin über die Karte abgerechnet. Drei Monate für 13'800 Dollar. So ist es einer weiteren Kostenaufstellung für LaPierre vom Ackermann McQueen-Finanzchef zu entnehmen. Diese Gesamtrechnung beläuft sich auf 267'000 Dollar.

Ein Besuch bei Zegna für 39'000 Dollar: NRA-Chef Wayne LaPierre am Jahrestreffen in Indiana am 26. April 2019. (Bild: Reuters/Lucas Jackson)

William Brewer, ein Anwalt der NRA, verteidigt in der New York Times das Gebaren: Es gebe «keinen Hinweis, dass die Ausgaben von Herrn LaPierre in irgendeiner Form unangemessen gewesen wären». Garderobe und Reisen seien allein aus Geheimhaltungs- und Sicherheitsgründen nicht direkt über die NRA abgerechnet worden. Diese Praxis sei überdies inzwischen beendet worden, sagt Brewer.

Brewer steht mit seiner Anwaltskanzlei allerdings selbst in der Kritik: NRA-Ex-Präsident Oliver North, der sich mit LaPierre überworfen hat, beschwerte sich – damals noch im Amt – am 18. April per Brief über die aussergewöhnlich hohen Rechnungen von Brewer. In 13 Monaten seien 24 Millionen Dollar an die Kanzlei überwiesen worden, gut 100'000 Dollar pro Tag. «Das Geld fliesst in einer irrwitzigen Geschwindigkeit von der NRA ab», schreibt North. Ausgaben dieser Höhe stellten eine Bedrohung der finanziellen Stabilität der NRA dar, befand er. Ohne allerdings seine eigene fragwürdige Rolle im Zusammenhang mit Ackermann McQueen zu erwähnen. Aber dazu später.

«Das Geld fliesst in einer irrwitzigen Geschwindigkeit von der NRA ab»: Der ehemalige NRA-Präsident Oliver North beschwerte sich über die aussergewöhnlich hohen Rechnungen. (Bild: Reuters/Lucas Jackson)

Es gibt noch andere, die sich ihr ehrenamtliches Engagement für die NRA haben vergolden lassen. Eine NRA-eigene Auflistung zeigt, wie viel Geld an einige Vorstandsmitglieder für dubiose Leistungen ausgezahlt wurde. NRA-Vorstand Marion Hammer etwa hat von der NRA 270'000 Dollar für angebliche Beratungstätigkeiten erhalten. 100'000 Dollar gingen an NRA-Vorstand David Butt in seiner Eigenschaft als «unabhängiger Vertragspartner».