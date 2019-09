Die Populistin, die aus der Prärie kam

Warren ist Teil des Trios von Demokraten, das derzeit die besten Chancen hat, von der Partei zum Gegenkandidaten von US-Präsident Donald Trump gewählt zu werden. In den meisten Umfragen liegt die 70-Jährige hinter dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden (76) und etwa gleichauf mit Senator Bernie Sanders (78), mit dem sie befreundet ist. Eher belastet ist dagegen ihr Verhältnis zu Biden, auf den sie heute Abend in der dritten TV-Debatte des Wahlkampfs erstmals direkt trifft. Die Linke gegen den Moderaten, die Frau gegen den Mann, die Professorin, die erst seit wenigen Jahren Politik macht, gegen den Berufspolitiker, der schon lange zum Establishment zählt: Das Duell der beiden dürfte im Zentrum der Debatte stehen.

Fauxpas sind vergessen

Für Warren läuft es gerade ziemlich gut. Keine Wahlkampfanlässe sind so gut besucht wie ihre, sie ist die einzige Kandidatin, die in den Umfragen zuletzt stetig zulegte, und in den Zeitschriften häufen sich die wohlwollenden Porträts. Dabei hatte alles nicht sehr gut begonnen. Da war die seltsame Idee mit dem DNA-Test, den Warren veröffentlichte, um zu belegen, dass da in ihrer Familie durchaus mal ein indianischer Vorfahre war, wie sie es in früheren Jahren behauptet hatte. Da war das etwas peinliche Video, in dem sich die einstige Harvard-Professorin an ihre Anhänger wandte, aber erst, nachdem sie sich betont volksnah eine Flasche Bier geholt hatte. Und da war die Ankündigung, auf die unter US-Politikern üblichen Spendengalas zu verzichten – eine Entscheidung, die ihren Finanzchef derart schockierte, dass er sogleich sein Büro räumte.

«I have a plan for that»Elizabeth Warren

Alles vergessen, so scheint es zumindest. In den vergangenen Monaten schaffte es Warren wie keine andere Kandidatin, zu grossflächiger Berichterstattung in den Medien zu kommen, was für einen erfolgreichen Wahlkampf unabdingbar ist. Die Senatorin aus Massachusetts tat das, indem sie in schwindelerregender Kadenz neue Positionspapiere publizierte, mehr als 30 sind es bereits, und sie lassen fast kein Thema aus. Reichensteuer, Zerschlagung der grossen Tech-Konzerne, Schuldenerlass für Studenten, Verbot von privat betriebenen Gefängnissen, Ausbau des diplomatischen Korps, Ausbau des Rechts auf Abtreibung – Ausbau überall. «I have a plan for that», steht auf den T-Shirts und Buttons, die Warrens Anhänger tragen.

Aus einfachen Verhältnissen

«Ich habe einen Plan dafür», ruft Warren jetzt auch in den Saal von Council Bluffs, und die Leute jubeln erneut, lauter, als sie es jeweils bei Biden tun. Es ist sicher nicht so, dass die Besucher hier Warrens Positionspapiere alle gelesen hätten. Viele fragen sich eher: Kann ich mich mit dieser Frau identifizieren? Und: Kann sie Trump schlagen? Der ersten Frage begegnet Warren bei ihren Auftritten, indem sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Aufgewachsen ist sie im ländlichen Oklahoma als jüngstes von vier Kindern, der Vater – ein Hauswart – starb an einem Herzinfarkt, als sie 12 war. Der Familie drohte der Ruin, fast hätte sie das Haus verloren. Warren heiratete ihren ersten Mann, das Paar zog hin und her und hatte zwei Kinder, später folgte die Scheidung. «Meine Geschichte hat viele Irrungen und Wirrungen», sagt sie in Iowa – eine Biografie mit Rückschlägen, wie sie vielen US-Amerikanern vertraut ist.

Auf die Rückschläge folgten eine glänzende Karriere als Juristin und der Aufstieg zu einer der beliebtesten Politikerinnen der amerikanischen Linken. Vorhersehbar war das nicht: Bis Mitte der 1990er-Jahre war Warren noch als Wählerin der Republikanischen Partei registriert. Ihren Sinneswandel führt sie auf die neue Aufgabe zurück, die sie in dieser Zeit erhielt: Als Harvard-Professorin wurde sie 1995 in einen von Präsident Bill Clinton eingesetzten Ausschuss berufen, der sich mit der Zunahme von Privatkonkursen beschäftigte, einer Entwicklung, die Warren auf lasche Gesetze zurückführte, die Verbraucher zu wenig schützten.