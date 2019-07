Die politische Mitte in den USA wird ausgehöhlt

Gemässigt geht unter An Kompromissen ist diese Partei nicht sonderlich interessiert. Barack Obama etwa machte in seiner vielbeachteten Rede auf dem demokratischen Parteitag in Boston 2004 erstmals auf sich aufmerksam, weil er politische Gemeinsamkeiten quer durch alle Lager beschwor und statt Republikanern und Demokraten vor allem Amerikaner sah. Als Präsident scheiterte Obama jedoch an der Betonstrategie der Republikaner: Nach 2010 blockierte die republikanische Mehrheit im Kongress nahezu sämtliche Initiativen Obamas. Nachdem sie sich lange im politischen Zentrum oder etwas links davon positioniert hatte, bewegt sich die Demokratische Partei jetzt erkennbar nach links. Zwar verfügt ihr moderater Flügel im Kongress weiterhin über Einfluss, sowohl die Debatten innerhalb der Partei als auch nahezu alle derzeit führenden demokratischen Präsidentschaftskandidaten aber sind auf der Linken zu finden. Staatliche Gesundheitsversorgung für alle, höhere Steuern für Reiche und die Wallstreet, die Entkriminalisierung illegaler Grenzübertritte, finanzielle Zuschüsse für die Gesundheitsversorgung von Sans-Papiers: So versuchten die Präsidentschaftsbewerber der Partei bei den beiden TV-Debatten in der vergangenen Woche zu punkten. Der bislang in Umfragen führende Joe Biden, ein Repräsentant des gemässigten Flügels der Partei, ging bei der Debatte in Miami unter, womöglich ist sein politisches Schicksal besiegelt.

Den Moderaten wirds zu links Besonders beim Umgang mit Migranten riskiert die Demokratische Partei indes einen Backlash der US-Wählerschaft. Kaum war das TV-Spektakel in Miami vorbei, meldete sich Donald Trump zu Wort: «Wie wärs, wenn wir uns erst mal um Amerikaner kümmerten?», ätzte der Präsident auf Twitter. Trump wird wie schon 2016 auch 2020 die papierlose Zuwanderung zu einem Wahlkampfthema machen, und moderate Demokraten sorgen sich, dass die Partei in der Migrationsfrage zu weit nach links driftet. Die Gemässigten hätten seit Bill Clinton keine neue Ideen mehr präsentiert, ja sie trügen Mitschuld an der wachsenden sozialen Ungleichheit im Land, kontern Vertreter des linken Flügels wie die New Yorker Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Um bei den kommenden innerparteilichen Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der Partei zu bestehen, müssen die Kandidaten an die Basis der Partei appellieren – und die ist seit 2008 stetig nach links gerückt. Bleibt es dabei und kürt das Parteivolk unter Führung von Minderheiten und Jungen tatsächlich einen Repräsentanten des linken Lagers zum Präsidentschaftskandidaten, wird die politische Mitte in den USA weiter geschwächt werden. William Butler Yeats vermochte dem nichts Gutes abzugewinnen: «Die Besten ohne Kraft, die Schlechtesten voll leidenschaftlicher Besessenheit», dichtete der Ire über die Folgen des Zusammenbruchs der Mitte.