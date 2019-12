Die ewige Lust an der Macht

Es war der Kokabauer Evo Morales, späterer Präsident Boliviens, der zu dieser Zeit von der Regierung seines Landes gesucht wurde, weil er sich gegen die Vernichtung von Kokapflanzen gewehrt hatte. Morales war sozusagen im Exil in Argentinien. «Und um seinen Verfolgern eins auszuwischen, hat er sich dann immer tiefer in die Politik gestürzt», schrieb Sivak in seiner Evo-Morales-Biografie «Jefazo», «Grosser Chef».

Haftbefehl liegt bereit

25 Jahre und drei Präsidentschaften später ist Evo Morales wieder im Exil in Argentinien – nach einem Umweg über Mexiko-Stadt. Dort gab er Interviews, in denen er gestand, Angst zu haben, und in denen er die bolivianische Übergangsregierung beschuldigte, einen Putsch gegen ihn angezettelt zu haben.

Irgendwann, so betonte er, wolle er nach Bolivien zurückkehren. Jetzt ist er näher dran. Doch ob Rückkehr eine gute Idee ist? Zu Hause wedelt die Übergangsregierung schon mit dem Haftbefehl.

Der Zorn der Unterlegenen

Flucht und Exil sind ein typisches Schicksal, ja fast ein Muster lateinamerikanischer Staatschefs. Dass ein früherer Präsident entspannt seinen Ruhestand geniesst, ist die Ausnahme. Als Faustregel gilt: Je beliebter ein Politiker zu seiner Amtszeit war, desto härter trifft ihn nachher der Zorn der lange Unterlegenen.

Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien musste das erfahren, der nach zwei Amtszeiten in einem fadenscheinigen Korruptionsprozess zu langen Haftstrafen verurteilt wurde. Die Winkelzüge der Justiz haben ihm ge­rade einen Moment der Freiheit eingebracht, doch ob dieser von Dauer sein wird, ist zweifelhaft. Trotzdem hält Lula Reden, in denen der 74-Jährige sein Comeback vorbereitet und seine Gegner beschuldigt, ihn nur von der Wiederwahl abhalten zu wollen.

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Reuters

Zum Verhängnis geworden ist vielen Präsidenten Lateinamerikas ihr Sendungsbewusstsein. Starke Präsidialsysteme, den USA nachempfunden, sollten die Politik stabil machen, und sie sind auch ein Zugeständnis an den in Lateinamerika verbreiteten Caudillo-Kult. Doch sie zementieren anscheinend auch den Wunsch, an der Macht festzuhalten – oder sie sich zurückzuholen, wenn sie einmal verloren ging.