Die Demokraten,Trumps beste Wahlhelfer

Kein Haar haben sie ihm gekrümmt

Besonnene Beobachter rieten den Demokraten, jetzt die Hände vom Impeachment zu lassen und sich auf die Wahlrunde von 2020 zu konzentrieren. Doch die Parteibasis will es anders. Die Ermittlungen werden vorangetrieben, und nach der Sommerpause soll am Absetzungsprojekt weitergebaut werden. Dabei ist dieses Kartenhaus in sich zusammengefallen.

Warum hält die Oppositionspartei am Impeachment wie an einer «Idée fixe» fest? Weil ihre Hardliner Trump zutiefst hassen. Wie kein zweiter US-Politiker widersteht Trump politisch korrekten Trends und der progressiven Anmassung, auf der einzigen Seite der Geschichte zu stehen. Wäre da nicht das Hindernis Trump, könnte der Reformzug ungebremst Richtung links rasen, glauben die Demokraten.

Mit der Mueller-Pleite konnten die Gegner Trumps kaum ein Haar an seiner blonden Tolle krümmen. Deshalb ist der angefeindete Präsident nur noch stärker geworden. Trumps Aussicht auf eine Wiederwahl hat sich diese Woche verbessert.



