Der Uber-Schreck

Gonzalez will den sogenannten Gig-Workern helfen: Das sind unfreiwillig Selbstständige, die ihr Geld über viele kurzfristige Aufträge verdienen, die meist von Onlineplattformen vermittelt werden. Die Gig-Worker sind keine Angestellten, sondern beispielsweise Auftragnehmer von Lieferdiensten wie Dashdoor oder Fahrtenvermittlern wie Uber und Lyft. Gonzalez tritt für sie ein. «Ich spreche von Leuten, die in ihren Autos übernachten, die nicht krankenversichert sind und sich am Ende des Monats überlegen müssen, was ihnen zum Essen bleibt», sagt sie.

In diesen Tagen stehen die Gig-Worker am Strassenrand der grossen Städte Kaliforniens. Sie fordern mehr Rechte und Geld. Sie halten ihre Botschaft auf Schildern hoch, gehen gemeinsam auf Protestmärsche und fahren in Kolonne durch Kalifornien. Die meisten von ihnen sind Uber-Fahrer. Gonzalez kritisiert, der Fahrdienstvermittler, der im Mai an die Börse ging, bereichere sich auf Kosten der Allgemeinheit. «Als Gesetzgeber werden wir nicht guten Gewissens zulassen, dass Trittbrettfahrer weiterhin ihre eigenen Geschäftskosten auf Steuerzahler und Arbeitnehmer abwälzen», sagt sie.

Das Geschäftsmodell wäre infrage gestellt

Gonzalez ist die Tochter eines mexikanischstämmigen Erntehelfers und einer Krankenschwester. Sie kämpft schon ihre gesamte politische Karriere für mehr Arbeitnehmerrechte. Die Uber-Proteste begleitete sie von Anfang an. Vor Wochen fing sie an, einen Gesetzentwurf zu schreiben, der aus den Gig-Workern Angestellte macht. Der kalifornische Senat hat dem Entwurf mit klarer Mehrheit zugestimmt.

Kein Wunder, dass Uber und Lyft gegen das Gesetz Sturm laufen. Beide finanzieren PR-Initiativen dagegen und machen den Fahrern Druck. Selbst wenn nur ein Teil der kalifornischen Uber- und Lyft-Fahrer zu Angestellten würden, stünde das Geschäftsmodell der Online-Konzerne infrage, erklären die Unternehmen. Die Kosten für die Vermittler würden stark steigen.

Gonzalez sagt, sie fordere nur, dass die Fahrer einen fairen Anteil am Gewinn erhielten. «Die Unternehmen gehen an die Börse, machen Millionen Umsätze und sind Milliarden Dollar wert.» 2015 nannte das Magazin «The Atlantic» Gonzalez «die kalifornische Demokratin, die die nationale Agenda festlegt». Es sieht danach aus, dass es auch diesmal so kommen könnte. Auch andere amerikanische Bundesstaaten nehmen sich den Gesetzentwurf zum Vorbild. Die Demokratin hätte ein weiteres Mal ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Arbeitnehmerrechte in den USA stärkt.