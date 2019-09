Der «tolle Freund» ist zum Feind geworden

Xi Jinping war einmal ein lieber Freund Donald Trumps. Im April 2017 reiste der chinesische Präsident sogar zum Gipfeltreffen in Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Florida an, hochgelobt vom amerikanischen Gastgeber.

Das war einmal. Früher habe er Xi als «tollen Freund» betrachtet, «jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr so eng befreundet», räumte Trump im Juli 2019 inmitten des eskalierenden Handelskriegs mit Peking ein. Und vorletzte Woche bezeichnete er den einstigen Freund sogar als «Feind».