Der Botschafter, der zum Dieb wurde

Die Szene spielt sich Ende Oktober in der Buchhandlung Ateneo Grand Splendid in Buenos Aires ab. Laut Reiseführern ist das in einem ehemaligen Theater untergebrachte Geschäft eine der schönsten Buchhandlungen der Stadt, und das will etwas heissen, dürfte doch die Dichte an schönen Buchhandlungen in Buenos Aires weltweit einzigartig sein.

Der Diebstahl liegt beim obersten argentinischen Gericht, weil einzig die höchste juristische Instanz gegen Diplomaten ermitteln darf.

Valero streift den Regalen entlang, ergreift ein Buch und versteckt es mit auffälligen Bewegungen zwischen den Seiten einer Zeitung. Es ist eine Biografie über den venezianischen Schriftsteller und Abenteurer Giacomo Casanova. Der mexikanische Spitzendiplomat geht an die Kasse, wo er einige CDs ordnungsgemäss bezahlt. Er verlässt die Buchhandlung, wird jedoch von Angestellten aufgehalten und ins Geschäft zurück eskortiert. Dann rufen die Verkäufer die Polizei.

Escándalo diplomático: el video que muestra cómo el embajador de México en la Argentina hurta un libro en una emblemática librería https://t.co/cvusZVRavrpic.twitter.com/zpHfsTzyzZ — infobae (@infobae) 9. Dezember 2019

Zunächst geschieht gar nichts – bis am letzten Sonntag mexikanische und argentinische Medien über den Fall berichten und das Überwachungsvideo publizieren, auf dem Valeros Missetat zu sehen ist. Nun kommt es zu diplomatischen Verwicklungen. Es wird bekannt, dass der Diebstahl beim obersten argentinischen Gericht liegt, weil einzig die höchste juristische Instanz gegen Diplomaten ermitteln darf. Das Pech des Botschafters ist, dass die Regierung des linken mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador versprochen hat, unerbittlich gegen korrupte, mauschelnde, sich unrechtmässig bereichernde Staatsdiener vorzugehen. Selbst wenn es sich um einen Betrag von 10 Dollar handelt.

«El Ateneo Grand Splendid» ist eine einzigartige Buchhandlung in Buenos Aires, die in ein altes Theater eingebaut wurde. Foto: Marcos Brindicci/Reuters

Mexikos Aussenminister Marcelo Ebrard hat auf Twitter verkündet, er habe den Bücherklauer nach Hause zurückbeordert. Sollten sich die Aufnahmen aus dem Ateneo Grand Splendid als echt erweisen, werde Valero entlassen. «Null Toleranz gegenüber Unehrlichkeit», schreibt Ebrard. Etwas milder zeigte sich López Obrador. Er rief die Medien dazu auf, keine Lynchjustiz zu betreiben. Schliesslich habe der Ertappte grosse Verdienste und sei ein belesener Mann.

He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 9. Dezember 2019

Oscar Ricardo Valero Recio Becerra hat internationale Beziehungen studiert, war Dozent an mehreren prestigiösen mexikanischen Universitäten, hat als Funktionär im Aussenministerium und früher als Botschafter in Chile gearbeitet. Geheime kleptomanische Neigungen pflegt er kaum, sonst hätte er sich nicht so ungeschickt angestellt. Die plausibelste Vermutung ist, dass sich der 76-Jährige gegenüber den Verkäufern schämte, an der Biografie eines Mannes interessiert zu sein, der als Lüstling in die Kulturgeschichte eingegangen ist.