Den Republikanern bleiben keine Ausreden mehr

Und plötzlich redet er: John Bolton hatte lange über die Ukraine-Affäre geschwiegen, die er aus nächster Nähe mitverfolgte, nun aber drängt er an die Öffentlichkeit. In einem noch unveröffentlichten Buch bestätigt der frühere Sicherheitsberater Donald Trumps, dass der US-Präsident tatsächlich Militärhilfe für die Ukraine an Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden geknüpft habe. Damit könnte Bolton zur wichtigsten Figur im laufenden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump werden. Zumindest zwingt der 71-Jährige jetzt die Republikanische Partei dazu, Farbe zu bekennen.