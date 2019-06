Demokraten hoffen auf Mueller

Der Präsidentschaftswahlkampf 2020 hat offiziell begonnen. Dabei dürfte der kürzlich angekündigte Auftritt von Robert S. Mueller III vor dem US-Kongress ein Höhepunkt in der frühen Phase der Kampagne werden. Der Sonderermittler in der Russland-Affäre wird am 17. Juli aussagen müssen, die Anhörung wird öffentlich und damit zu einem Medienereignis.