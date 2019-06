Demokraten hoffen auf eine Steilvorlage von Robert Mueller

«Wenn wir uns sicher gewesen wären, dass der Präsident klar keine Straftat begangen hat, hätten wir das gesagt»: Robert Mueller vor den Medien. (29. Mai 2019) Video: CNN

3. Können Trumps Republikaner Muellers Glaubwürdigkeit beschädigen?

Sie werden es zumindest versuchen, wie sie das bereits während der zweijährigen Untersuchung regelmässig getan haben. Führende Republikaner haben auf ihrem Haussender Fox News angekündigt, dass sie den Sonderermittler ins Kreuzverhör nehmen werden. Mueller hat es bisher vermieden, sich auf Provokationen einzulassen, was Trump und den Seinen ermöglichte, die Integrität des Vietnam-Veteranen öffentlich anzuzweifeln. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass sich der einstige Offizier des Marine Corps verteidigen wird, wenn es um seine Person geht.

Lindsey Graham hingegen, Senator aus South Carolina und Trump-Freund, hält die Anhörung Muellers grundsätzlich für überflüssig. «Für mich ist der Fall abgeschlossen.» Als Vorsitzender des Justizausschusses im Senat hat der Republikaner eine weitere Anhörung in der kleinen Kammer des Kongresses ausgeschlossen. «Die Demokraten können im Repräsentantenhaus machen, was sie wollen, aber die Sache wird ihnen noch um die Ohren fliegen.»

4. Wird ein Amtsenthebungsverfahren wahrscheinlicher?

Fast 80 demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus seien heute dafür, ein sogenanntes Impeachment zu eröffnen, schreibt die «Washington Post». Nach Muellers Medienkonferenz im Mai schlossen sich mehrere Präsidentschaftsbewerberinnen und -bewerber dieser Forderung an. Das könnte wieder passieren nach der Anhörung in drei Wochen, obwohl Nancy Pelosi, die Vorsitzende der grossen Kammer, immer wieder eindringlich davor warnt. Die Grande Dame der Demokraten hat beim Impeachment gegen Bill Clinton miterlebt, dass der Angeklagte plötzlich davon profitierte. Denn die Öffentlichkeit kann ihre Meinung rasch wechseln.

Pelosi dürfte deshalb erleichtert zur Kenntnis genommen haben, dass bei der ersten Demokraten-Debatte in Miami die Russland-Affäre und ein mögliches Impeachment nur am Rande und sehr spät ein Thema waren. Das kann sich aber in der Nacht auf Freitag wieder ändern, wenn die zweite Kandidatenrunde zur Debatte antritt. Joe Biden, der die Umfragen anführt, glaubt, dass ein Amtsenthebungsverfahren «sehr bald beginnen könnte», und der selbst erklärte Sozialist Bernie Sanders hat bereits dazu aufgerufen. Robert Muellers Auftritt vor dem Kongress könnte ihnen Auftrieb geben, wobei nebensächlich ist, was bei der Anhörung exakt herauskommt.