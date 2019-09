Demokraten drohen mit Impeachment gegen Kavanaugh

Jetzt flammt der Streit um den 54-jährigen Richter wieder auf. Der Anlass ist ein Buch, das zwei Reporterinnen der «New York Times» soeben veröffentlicht haben.

Wer ist Brett Kavanaugh? Das ist die zentrale Frage, der die beiden Autorinnen nachgehen. Sie thematisieren das privilegierte Milieu, aus dem der Richter kommt, sowie dessen Aufstieg an die Spitze der US-Justiz. Das Buch liefert ein Sittenbild des Bildungs- und Politsystems der USA. Es geht aber auch um neue Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens des erzkonservativen Richters in jungen Jahren.

Vorwurf des Meineids gegen Kavanaugh

Erwartungsgemäss reagierten die Demokraten mit Empörung auf die neusten Enthüllungen. Allen voran meldeten sich einige Präsidentschaftskandidaten zu Wort, so zum Beispiel Beto O’Rourke und Julian Castro sowie Elizabeth Warren und Kamala Harris. Die beiden Senatorinnen hatten dem Justizausschuss angehört, der Kavanaugh in einem aufsehenerregenden Hearing befragt hatte. «Brett Kavanaugh belog den US-Senat und das amerikanische Volk», twitterte Harris. Am Ende ihres Tweets forderte sie ein Impeachment gegen Richter Kavanaugh. Auch O’Rourke sprach sich auf Twitter für ein Amtsenthebungsverfahren aus, weil Kavanaugh unter Eid gelogen habe. Ähnlich äusserten sich auch Warren und Castro.

I sat through those hearings. Brett Kavanaugh lied to the U.S. Senate and most importantly to the American people. He was put on the Court through a sham process and his place on the Court is an insult to the pursuit of truth and justice. He must be impeached.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 15, 2019