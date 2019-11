Chiles Regierung will nach Protesten Mindestlohn erhöhen

Nach wochenlangen Protesten und Ausschreitungen mit bislang rund 20 Todesopfern will die chilenische Regierung den Mindestlohn in dem südamerikanischen Land anheben. Präsident Sebastián Piñera unterzeichnete am Mittwoch einen Gesetzesentwurf, nach dem der Mindestlohn von 301'000 auf 350'000 Pesos (470 Franken) angehoben werden soll.