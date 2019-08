Bolsonaro-Sohn als Botschafter – Trump gibt seinen Segen

Der 35-jährige Eduardo Bolsonaro sitzt derzeit als Abgeordneter im brasilianischen Parlament. Um ihn zum Botschafter in Washington zu machen, muss ihn sein Vater nun offiziell nominieren. Die Entscheidung liegt dann beim Senat. «Wir haben keine Eile», sagte der Staatschef zum weiteren Vorgehen.

Trump hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass er Eduardo Bolsonaro gerne als Botschafter in den USA sehen würde. In Brasilien wurde die Personalie hingegen kontrovers diskutiert. Die Besetzung des prestigeträchtigen Botschafterpostens mit einem Familienmitglied widerspricht Bolsonaros Wahlkampfversprechen, Vetternwirtschaft und andere Aspekte der Korruption in dem südamerikanischen Land zu bekämpfen.

Schon während des Präsidentschaftswahlkampfes in Brasilien und in den ersten Monaten seines Vaters als Staatschef diente Eduardo diesem als diplomatischer Berater. Er begleitete den Präsidenten bei mehreren Auslandsreisen und auch bei dessen Washington-Besuch im März. Dort war Eduardo Bolsonaro der einzige brasilianische Vertreter bei einem privaten Treffen seines Vaters mit Trump im Oval Office des Weissen Hauses.

Der studierte Jurist hat sich zudem der Bewegung The Movement des US-Ultranationalisten und einstigen Trump-Vertrauten Steve Bannon angeschlossen.