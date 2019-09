Alle gegen Biden

Ein Gewinner der gestrigen Debatte schälte sich schon früh heraus: Barack Obama, den mehrere Kandidaten beim Showdown in Detroit im Juli kritisiert hatten – und wofür sie später selbst kritisiert wurden –, blieb in Houston ohne Tadel. Denn niemand versuchte, Joe Biden indirekt durch Kritik an seinem einstigen Boss im Weissen Haus anzugreifen.

Was die Schar in Houston einte, war ihre Verachtung Donald Trumps. «Wir müssen ihn besiegen, er ist der gefährlichste Präsident dieses Landes», erklärte Bernie Sanders.

Auf Wählbarkeit setzen?

Aber wie Trump im November 2020 besiegt werden soll: Daran scheiden sich die demokratischen Geister. Reicht es, auf die Wählbarkeit eines Kandidaten zu setzen, wie Joe Biden dies will? Oder ist Trumps Präsidentschaft die Folge einer schweren Systemkrise, die tiefgreifende Reformen zu ihrer Behebung erfordert?

Hierin besteht die grundsätzliche Differenz zwischen den Kandidaten. Auch in Houston äusserte sie sich in gelegentlich hitzigen Diskussionen über das amerikanische Gesundheitswesen, über Schusswaffengewalt und Rassenresentiments, über Zuwanderung und Klimaschutz oder auch das Verhältnis zu China und den endlosen Krieg in Afghanistan.

Elizabeth Warren und Bernie Sanders wollen das Land umkrempeln, von einem weit stärkeren Staat bis hin zu einer robusten Re-Regulierung von Wirtschaft und Banken. «Ich weiss, was nicht mehr funktioniert, ich weiss, wie man es wieder repariert», behauptete Warren in Houston.

Biden in der Defensive

Biden hingegen bewegt sich vorsichtiger, er beschuldigte seine Kontrahenten vom links-progressiven Flügel der Partei einmal mehr, ihre weitreichenden Pläne für die Reform des Gesundheitswesens seien unbezahlbar ohne Steuererhöhungen.

Der ehemalige Vizepräsident schlug sich wacker in Houston, doch wie bereits bei den beiden früheren TV-Debatten wurde er erneut mehrmals in die Defensive gedrängt. Und auch am gestrigen Abend konnte Joe Biden Bedenken gegen seine Kandidatur nicht ganz ausräumen: Er widerspreche sich und habe wohl vergessen, was er «vor zwei Minuten» gesagt habe, teilte Ex-Wohnungsbauminister Julian Castro gegen den Spitzenreiter aus.