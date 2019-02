Guaidó rührt die Werbetrommel

Guaidó wirbt derzeit in der Region um Unterstützung. Am Donnerstag wurde er von Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro in Brasília empfangen. Am Freitag wird Guaidó in Paraguay erwartet. Eine entsprechende Ankündigung des paraguayischen Präsidenten Mario Abdo bestätigte Guaidó zunächst aber nicht.

Der Oppositionsführer bekräftigte in Brasília seinen Willen zu einer baldigen Rückkehr in sein Heimatland. Er werde «trotz der Drohungen» gegen ihn und seine Familie «spätestens am Montag» nach Caracas reisen, sagte Guaidó. Die Ankündigung der Regierung, ihn festnehmen zu lassen, werde ihn davon nicht abhalten.

Guaidó war in der vergangenen Woche trotz eines Verbots ins benachbarte Kolumbien ausgereist. Am Montag nahm er an einem Treffen der Lima-Gruppe in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá teil. Maduro hatte angekündigt, dass sich Guaidó wegen der unerlaubten Ausreise in Venezuela vor Gericht verantworten müsse. Der Oppositionsführer will den linksnationalistische Staatschef aus dem Amt drängen und Neuwahlen organisieren.

Maduro wird aber weiterhin von der Armeeführung gestützt, auch wenn offenbar immer mehr Sicherheitskräfte ihm den Rücken kehren. Nach Angaben der Einwanderungsbehörde in Bogotá stellten inzwischen mehr als 560 Soldaten und Polizisten in Kolumbien Asylanträge.