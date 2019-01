Der Streit um das Haushaltsbudget ist die logische Folge einer Strategie, die Trump seit dem ersten Amtstag verfolgt. Er macht Politik für jene Amerikaner, die ihn gewählt haben – und nur für diese. Die Bilanz, die er in deren Augen vorweisen kann, ist nicht schlecht: Die Arbeitslosigkeit ist tief, die Gehälter steigen. Trump hat im Rekordtempo konservative Richter ernannt und in Rekordzahl Regulierungen abgebaut, er ist aus dem Klimavertrag von Paris ausgestiegen und hat die Einwanderung beschränkt. Eines seiner wichtigsten Versprechen bleibt dagegen unerfüllt: der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, die symbolisch für eine harte bis überharte Migrationspolitik stehen soll. Trump ist ausserstande, davon abzurücken, ohne den loyalsten Teil seiner Basis zu verlieren.

Der längste Shutdown in der Geschichte der USA ist die logische Folge von Donald Trumps Halbzeit im Amt.

Warum der Präsident keinen Spielraum hat, verdeutlicht eine Zahl, die das Gallup-Institut diese Woche veröffentlichte. 40 Prozent betrug Trumps durchschnittliche Zustimmungsrate in den ersten beiden Jahren seiner Präsidentschaft. Seit Beginn des Shutdowns ist dieser Wert auf 37 Prozent gesunken. Keiner seiner Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg war über die Dauer unbeliebter. Trump hat es nicht geschafft, seine Anhängerschaft auch nur ein bisschen zu vergrössern – er hat es auch gar nie versucht.

Dabei hätte es diese Chance gegeben. Mit einem Verzicht auf die hasserfüllte Rhetorik, die seine bisherige Einwanderungspolitik kennzeichnete. Mit dem Fokus auf einige Programmpunkte, die auch viele Demokraten für eine gute Idee halten. Der Bau von neuen «Strassen, Brücken, Flughäfen und Eisenbahnen», die der Präsident bei seiner Inauguration vor zwei Jahren angekündigt hatte, ist ausgeblieben. Statt in Washington «den Sumpf auszutrocknen», umgab sich Trump in seiner Regierung mit Leuten, die von einem Korruptionsskandal in den nächsten stolperten.

Die Fokussierung auf seine Basis ist angesichts der Tatsache, dass er seine Wahl einer knappen Zahl von Stimmen in einer Handvoll Bundesstaaten verdankte, eine riskante Strategie. In den Zwischenwahlen büsste Trumps Partei so viele Sitze im Abgeordnetenhaus ein wie nie mehr seit dem Watergate-Skandal. Die Folgen dieses Machtverlusts bekommt Trump jetzt zu spüren. Während sich der Präsident im Weissen Haus einmauert wie in einer Festung, versammeln sich draussen vor den Toren seine Gegner.

Je einsamer der Präsident wird, desto abhängiger ist er vom loyalsten Teil seiner Basis.

Da sind die Demokraten im Abgeordnetenhaus, die getrieben davon sind, die Interessenkonflikte und Korruptionsfälle in Trumps Umfeld ans Licht zu bringen. Da ist Sonderermittler Robert Mueller, dessen Russland-Untersuchung zuletzt Trump immer näher rückte. Da sind frühere Verbündete wie sein Anwalt Michael Cohen, die sich mit all ihrem Insiderwissen gegen ihn gewandt haben.