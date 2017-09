Zwang Irma Trump zum Umdenken?

Präsident Donald Trump zieht die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurück – oder doch nicht? Gary Cohn, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates im Weissen Haus, hat eine Initiative gestartet, welche die USA eventuell doch in dem von 195 Ländern 2015 geschlossenen Abkommen halten könnte. Dazu will er die Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen der USA besser mit denen von Ländern wie China oder Indien in Einklang bringen.

Hoffnung bei Klimaschützern

«Der Plan für Cohn besteht darin, andere Möglichkeiten zu erkunden, durch welche wir mit ­Partnern innerhalb der Pariser Klimaabkommens zusammenarbeiten können», sagte Aussenminister Rex Tillerson über die gestern begonnenen Gespräche Cohns mit internationalen Vertretern. Diese fanden im Rahmen des Auftritts von Trump bei der Generalversammlung der UNO in New York statt. «Wir wollen etwas erreichen und helfen», sagte Tillerson.

Die Ankündigung schlug ein wie eine Bombe und erzeugte Hoffnung bei Klimaschützern und Ärger bei Klimawandelzweiflern. Letztere sind ein wichtiger Teil von Trumps Unterstützerbasis. «Die Ankündigung unterscheidet sich doch sehr von jener, die wir zuvor von Präsident Trump gehört haben», sagte Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie, gegenüber AFP.

Tür wurde offengelassen

Trump hatte bereits bei seiner Rückzugsankündigung im Juni geäussert, dass er die zweijährige Frist bis zum Vollzug des Ausstieges für Verhandlungen nutzen könne. Einer der Stellvertreter Cohns hatte auch bereits am Wochenende bei einem Treffen mit Ministern aus Europa, Kanada und China in Montreal angedeutet, dass die USA Teil des Abkommens bleiben könnten, wenn die Bedingungen neu ausgehandelt werden können.

Tillerson unterstrich, dass es sich um keine Abkehr von der vorherigen Position handele. Der Präsident habe seinen Willen zur Zusammenarbeit innerhalb des Abkommens ausgedrückt, wenn es faire und ausgeglichene Bedingungen geben würde.

Der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster sagte am Sonntag dem Sender Fox News, Trump habe einem Verbleib im Abkommen immer offen gegenübergestanden, wenn die Bedingungen stimmen würden. «Der Präsident hat sich für einen Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen entschieden, weil es schlecht für die amerikanische Wirtschaft und schlecht für die Umwelt ist.»

Schlecht vorbereitet

Die jüngsten Stürme sind ein plausibler Grund dafür, warum Cohn und seine Kollegen nun die Initiative ergreifen. Die Schäden erreichen Hunderte Milliarden Dollar. Zudem wurde deutlich, wie schlecht Texas und Florida auf steigende Meeresspiegel und Stürme vorbereitet sind. Die dortigen republikanischen Regierungen leugnen den Klimawandel.

Dass Cohn nun mit den Verhandlungen beauftragt ist, ist für viele überraschend. Zwischen dem Demokraten und Trump hatte es Spannungen gegeben, nachdem Trump Neonazis nach den Ausschreitungen in Virginia in Schutz genommen hatte. Cohns Auftrag könnte dafür sprechen, dass die Trump-Regierung ernsthaft wegen der wirtschaftlichen Folgen bei einem Ausstieg besorgt ist. (Berner Zeitung)