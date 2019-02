Der fast dreimonatige Verhandlungsmarathon war von Beginn an auch ein Medienspektakel. «El Chapo», der sich einst von Hollywoodstar Sean Penn interviewen liess, schien diese Aufmerksamkeit zu geniessen. Umso mehr, als sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, dass die zwölfköpfige Jury Schwierigkeiten hatte, zu dem sicher geglaubten Schuldspruch zu kommen.

Als am vergangenen Donnerstag die erste Woche der Beratungen des aus Sicherheitsgründen anonymen Gremiums ohne ein Urteil zu Ende ging, bedankte sich ein grinsender Guzmán bei Jeffrey Lichtman, einem seiner drei Verteidiger. Dem Boulevardblatt New York Post war die «dramatische Umarmung» vor Gericht einen eigenen Artikel wert. Alles schien auf eine Überraschung in einem der aufsehenerregendsten Prozesse in der jüngeren amerikanischen Geschichte hinzudeuten.

Letztlich der erwartete Schuldspruch

Am Ende ist es nun doch der erwartete Schuldspruch geworden. Am Dienstagmittag (Ortszeit) befand das zwölfköpfige Gremium Joaquín Guzmán in allen zehn Anklagepunkten für schuldig. Darunter: Führung einer kriminellen Vereinigung, Verschwörung zur Herstellung und Verbreitung von Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana und Geldwäsche.

«El Chapo», dem es mehrmals auf spektakuläre Weise gelungen war, sich der Strafverfolgung in seiner Heimat Mexiko zu entziehen, droht damit eine lebenslange Haftstrafe in den USA. Guzmáns Anwälte kündigten an, das Urteil anzufechten.

Gleich am ersten Tag war der Richter gefordert

Über das konkrete Strafmass wird nun Richter Brian Cogan entscheiden, der nicht nur durch ein langwieriges und stellenweise kleinteiliges Verfahren leiten musste, sondern auch allzu aufgeregte Beteiligte einzubremsen hatte. Gleich am ersten Prozesstag im November hatte er die Staatsanwalt­schaft ermahnt, aus einem Drogenprozess keinen Mordprozess zu machen – in der Anklage wurden dem früheren Chef des Sinaloa-Kartells auch Dutzende Morde zur Last gelegt.

Und Verteidiger Eduar­do Balarezo holte sich einen Rüffel ab, als er versuchte, die Ängste eines Jurymitglieds lächerlich zu machen. Immer wieder gab es im Laufe des elfwöchigen Verhandlungsmarathons Störfeuer. Zuletzt in der vergangenen Woche, als ein Mann mit der Behauptung, er sei ein Familienmitglied «El Chapos», einen der begehrten Plätze in Cogans Gerichtssaal für sich beanspruchte. Der vermeintliche Verwandte entpuppte sich als Aufmerksamkeitssuchender mit ausstehendem Haftbefehl – und wurde an verdutzten Beobachtern vorbei abgeführt.