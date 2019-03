Für den Historiker, Geistlichen und emeritierten Professor an der Auburn University, Wayne Flynt, grenzt das allerdings an Blashpemie und es sei ein Vergehen an einem Heiligtum: «Ich würde niemals die Bibel einer anderen Person unterschreiben. Das ist ein Sakrileg; es ist ein heiliges Buch», sagte Flynt. Allerdings habe es ihn auch nicht überrascht, dass Trump Bibeln signierte: «Es gibt nichts, was den Präsidenten beschämt», so Flynt.

Er sei auch nicht überrascht, dass die Stimmbürger von Alabama, die Alabamians, die mit überwältigender Mehrheit für Trump gestimmt hatten, applaudierten, als Trump die Bibeln unterschrieb: Trump sei für viele eine messianische Figur, die sich sagen: «Wir brauchen Jesus nicht, wir haben Donald», sagte Flynt.

President Trump signed Bibles today while visiting Beauregard, Alabama —a community devastated by two deadly tornadoes. pic.twitter.com/dueCFABJMh — Rachel Scott (@rachelvscott) 8. März 2019

Etwas drastischer drückte das ehemalige TV-Starlett, Susie Meister, aus: Dass Trump seine Unterschrift auf Bibeln setze, sei wie, wenn Jesus auf einer Pornomesse auf Brüsten unterschreiben würde.

Trump autographing Bibles is like Jesus signing tits at a porn convention. https://t.co/SQ8UrMfr8r — Susie Meister (@susie_meister) 8. März 2019

Trumps Umgang mit Opfern ist nicht immer der feinfühligste: So hat er im September 2018 bei einem Besuch der US-Südostküste Sturm-Opfern zu einer angeschwemmten Jacht gratuliert. Im Februar desselben Jahres sprach er mit Überlebenden des Massakers von Parkland und lobte die «grossartigen Leute» der Waffenlobby NRA (National Rifle Association).