«Ich bekomme die Mauer gebaut»: Donald Trump beharrt darauf, sein Wahlversprechen umzusetzen. (5. Februar 2019) Video: Reuters

Fakten: Das grösste Drogenproblem in den USA herrscht bei verschreibungspflichtigen Opioiden – die Menschen kommen über ihren Arzt zunächst völlig legal an die Tabletten. Illegale Drogen kommen in der Tat vor allem über die Südgrenze ins Land – nicht aber über die «grüne Grenze». Sie werden vor allem durch die Grenzübergänge geschmuggelt. «Ein kleiner Prozentsatz des gesamten Heroins, das durch die Grenzbehörde sichergestellt wurde, war zwischen den Grenzübergängen», heisst es im offiziellen US-Drogenbericht. Das Schmerzmittel Fentanyl wird dem Bericht zufolge entweder direkt per Post aus China verschickt, oder über Grenzübergänge aus Mexiko geschmuggelt.

Aussage: «Jedes Jahr werden unzählige Amerikaner von kriminellen illegalen Einwanderern ermordet.»

Bewertung: Fragwürdig

Fakten: Mehrere Studien sind zu der Auffassung gelangt, dass die Gefahr, in den USA ermordet zu werden, vor allem von Einheimischen ausgeht. «Migranten neigen seltener zur Kriminalität als Einheimische», fand nicht zuletzt das Cato-Institute heraus. Allerdings kommt es tatsächlich immer wieder zu Verbrechen von Menschen, die illegal zugewandert sind. Für die Hinterbliebenen von Opfern ist es kein Trost, dass dies eine Minderheit ist.

Aussage: «Die Migration über die US-Südgrenze ist zu einer Krise nationalen Ausmasses herangewachsen.»

Bewertung: Kaum haltbar.

Fakten: Das «Migration Policy Institute» etwa weist darauf hin, dass die Zahl der Festnahmen an der Grenze in der langfristigen Tendenz rückläufig ist. Im Haushaltsjahr 2000 gab es insgesamt rund 1,6 Millionen Festnahmen an der Südwestgrenze, 2010 waren es rund 448'000. Im Haushaltsjahr 2018 verzeichneten die Behörden rund 397'000, wie aus Übersichten der Grenzschutzbehörde CBP hervorgeht.

Wirtschaft

In seiner Rede vor dem Kongress hob Trump die Entwicklung der US-Wirtschaft hervor. Noch nie seien mehr Frauen erwerbstätig gewesen, sagte der US-Präsident. Und die Löhne für Arbeiter in der verarbeitenden Industrie seien gestiegen.

Aussage: «Die Amerikaner können stolz darauf sein, dass mehr Frauen als je zuvor erwerbstätig sind.»

Bewertung: Falsch.

Fakten: Die Zahl der Arbeitenden – ob Frauen oder Männer – hängt von der Grösse der Bevölkerung ab. Diese nimmt stetig zu. Der Prozentsatz an Frauen, die arbeiten oder auf Stellensuche sind, ist seit 2015 gestiegen. Heute liegt er laut «PolitiFact» bei 57,5 Prozent. Dies ist tiefer als in der Zeit zwischen 1995 und der Grossen Rezession von 2009, als zwischen 59 und 60 Prozent der Erwerbstätigen Frauen waren. Die reine Zahl der erwerbstätigen Frauen ging in den letzten beiden Monaten leicht zurück – von 73,9 Millionen im Dezember 2018 auf 73,6 Millionen im Januar 2019.