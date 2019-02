Es waren vor allem zwei Zeugenaussagen, deretwegen Craig Coley mehr als 39 Jahre lang in einem kalifornischen Gefängnis sass. Eine Nachbarin hatte ausgesagt, dass sie in jener Nacht des 11. November 1978 laute, knallende Geräusche aus der Wohnung nebenan gehört habe. Sie habe gesehen, dass Coleys Geländewagen vor dem Apartmentkomplex parkierte, in dem seine damalige Ex-Freundin Rhonda Wicht, 24, und ihr Sohn Donald, 4, lebten.