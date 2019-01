US-Präsident Donald Trump hat in einer Fernsehansprache an die Nation eindringlich für die Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben. Dabei zeichnete er das Bild einer Krise.

«An unserer Südgrenze gibt es eine wachsende humanitäre und Sicherheitskrise», sagte der Republikaner am Dienstagabend im Oval Office des Weissen Hauses in Washington. «Das ist eine humanitäre Krise, eine Krise des Herzens und eine Krise der Seele.» Er fügte hinzu: «Das ist der Kreislauf des menschlichen Leids, von dem ich entschlossen bin, ihn zu beenden.»