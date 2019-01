Gestern sind in der venezolanischen Hauptstadt Caracas wieder Hunderttausende auf die Strasse gegangen, um gegen Maduros Regierung zu demonstrieren – eine Regierung, die durch ihre wahnwitzige Wirtschaftspolitik im erdölreichsten Land der Welt eine humanitäre Katastrophe verschuldet hat, wie sie in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas ihresgleichen sucht. Maduro ist verantwortlich für Hunger und Verzweiflung, er ist schuld am Tod von Kleinkindern, die in den Spitälern mangels Medikamenten sterben. Er hat in seiner unfassbaren ökonomischen Ignoranz vergangenes Jahr eine Inflationsrate von über einer Million Prozent und einen hunderttausendfachen Exodus verzweifelter Menschen in die Nachbarländer verursacht.

Dieser Mann, darin waren sich die Demonstranten einig, muss weg. Inmitten einer jubelnden Menge hat sich Juan Guaidó, der 35-jährige Präsident der Nationalversammlung, zum Interimspräsidenten ernannt. Wer das Land in Zukunft regiert, soll das Volk in Neuwahlen bestimmen, die Guaidó in Kürze abhalten will.

Gibt es irgendeinen Grund, weshalb der Kampf zwischen der sozialistischen Regierung und der Opposition diesmal anders ausgehen könnte als 2014 und 2017? Ist jetzt, im Januar 2019, alles anders?