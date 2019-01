Die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa ist zwar noch 13 Monate entfernt, doch bei den Demokraten hat längst begonnen, was amerikanische Beobachter die «invisible primary» nennen, die unsichtbare Vorwahl. Es geht um die Frage, wer 2020 gegen US-Präsident Donald Trump antritt. Reihenweise bringen sich derzeit mögliche Kandidaten in Stellung, sie umgarnen Geldgeber, werben Berater an, erkunden in Umfragen die Stimmung an der Basis – alles mit dem Ziel, im Frühsommer 2020 zum offiziellen Kandidaten der Demokratischen Partei gewählt zu werden.