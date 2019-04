Weitere Frau verlässt Trumps Regierung

Nach der US-Ministerin für Innere Sicherheit, Kirstjen Nielsen, verlässt auch deren kommissarische Stellvertreterin, Claire Grady, ihren Posten. Nielsen schrieb am Dienstabend auf Twitter, Grady habe Präsident Donald Trump ihren Rücktritt angeboten.

Acting Deputy Secretary Claire Grady has offered the President her resignation, effective tomorrow. For the last two years, Claire has served @DHSgov w excellence and distinction. She has been an invaluable asset to DHS – a steady force and a knowledgeable voice.

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 9. April 2019