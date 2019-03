In der Debatte um die Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland drohen die USA der Bundesregierung mit Konsequenzen für die Geheimdienstzusammenarbeit. Sollte die Bundesregierung beim Aufbau des Netzes auf «unzuverlässige» Partner setzen, könnte dies «in Zukunft die reibungslose Zusammenarbeit und den Austausch einiger Informationen gefährden», erklärte ein Sprecher der US-Botschaft am Montag in Berlin gegenüber AFP.