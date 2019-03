Washington fiebert dem Bericht von Robert Mueller entgegen

Im Mai 2017 hatte Mueller vom stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein den Auftrag erhalten, mögliche Absprachen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump zu untersuchen. 37 Anklagen hat er bisher erhoben, darunter mehrere gegen ehemalige Mitarbeiter und Weggefährten Trumps.

«Alle sitzen wie auf Nadeln»

Tatsächlich gibt es Hinweise, dass Mueller seine Arbeit bald abschliessen wird. In den vergangenen Wochen haben mehrere der ursprünglich 17 Staatsanwälte in Muellers Team ihre Büros geräumt und sind in ihre regulären Jobs zurückgekehrt. Auch aus verschiedenen Gerichtseingaben Muellers lässt sich ein nahendes Ende der Untersuchung herauslesen. Die Website «Politico» fasst die fiebrige Stimmung in der US-Hauptstadt so zusammen: «Alle sitzen wie auf Nadeln.»

Unklar ist jedoch nicht nur der Inhalt des Berichts, den Mueller vorlegen wird, unklar ist auch dessen Form. Lange gingen viele davon aus, dass der frühere FBI-Chef einen reichhaltigen Bericht präsentieren werde, ähnlich jenem des Sonderermittlers Kenneth Starr, der 1998 in allen anzüglichen Details die Lewinsky-Affäre Bill Clintons nachzeichnete. Doch die Regularien über die Arbeit des Sonderermittlers sind in der Zwischenzeit andere. Sie sehen lediglich vor, dass Mueller dem Justizminister eine Auflistung der Fälle vorlegen muss, in denen er Strafanklage erhoben hat, und in welchen Fällen er darauf verzichtet. Im Prinzip reichte dafür eine A4-Seite.

Der Druck auf den Justizminister, für maximale Transparenz zu sorgen, ist gross.

Gegen diese Minimalvariante spricht, dass Mueller in seinen bisherigen Anklageschriften gegen Leute in Trumps Umfeld und gegen russische Agenten stets sehr detailliert war. Was die Frage nach Trumps persönlichem Verhalten betrifft, gibt es bisher keine Hinweise, dass dieser selbst an illegalen Absprachen mit Russland beteiligt war. Und selbst wenn Mueller Beweise in diese Richtung hätte, würde Trump kaum strafrechtlich belangt werden – die Richtlinien des Justizministeriums sehen eine Anklage gegen einen amtierenden Präsidenten nicht vor. Mueller könnte aber eine Art Roadmap verfassen, eine kommentierte Beschreibung der russischen Einflussnahme und der Rolle, die Trump allenfalls dabei spielte. Auf dieser Grundlage könnte der Kongress dann allenfalls ein Impeachment-Verfahren einleiten.

Offen ist auch, was die Öffentlichkeit von Muellers Bericht zu sehen bekommt. Dieser ist grundsätzlich vertraulich. Justizminister William Barr, den Trump Ende 2018 ernannte, muss den Kongress theoretisch bloss darüber informieren, dass die Untersuchung des Sonderermittlers zu Ende ist. In der Praxis wird sich ein solch restriktives Vorgehen aber nicht rechtfertigen lassen.