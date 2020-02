Was die heutige US-Vorwahl so wichtig macht

Insofern ist ein Caucus eine sehr kollektive, kommunikative, vor allem aber zeitraubende Veranstaltung. Es haben diejenigen Kandidaten einen Vorteil, die ihre Anhänger am Montagabend tatsächlich mobilisieren können. Der Sieg bei einem Caucus hängt nicht nur vom politischen Programm eines Kandidaten ab, sondern auch davon, ob sein Wahlkampf gut organisiert ist und die Anhänger genügend ­Begeisterung mitbringen.

Hauptsache nicht Trump

Was die Begeisterung angeht, so ist diese bei den Fans von Bernie Sanders vermutlich am grössten. Als er am Freitagabend in Cedar Rapids in einer Konzerthalle auftrat, kamen um die 3000 Leute – so etwas gab es bei den Demokraten in Iowa noch nie. Sanders hielt eine eher trockene, recht klassenkämpferische Rede, die trotzdem von grossem Jubel ­begleitet wurde.

In diesem Jahr verkompliziert ein weiterer Faktor die Lage: ­Donald Trump. Den verhassten Präsidenten im November zu schlagen, sei das mit Abstand wichtigste Ziel der meisten ­Demokraten, sagt Norris. Die Furcht ist daher gross, dass die Partei jemanden nominiert, der zwar sympathisch ist und die richtigen politischen Ideen hat, bei dem aber ein hohes Risiko besteht, dass er gegen Trump verliert. Das macht es für Sanders schwer, vor allem aber für Warren. Eine linke Frau als Kandidatin – das würde vielen Demokraten gefallen. Aber unter anderem weil Umfragen immer wieder zeigen, dass Joe Biden gegen Trump vermeintlich bessere Chancen hätte, liegt der ehemalige Vizepräsident in Iowa stabil vor Warren.

Die beiden frühen Abstimmungen sind bedeutend, weil nach einer Pleite die Spendengelder versiegen.

John Norris hält nichts von taktischen Wahlentscheidungen. Ein Kandidat, der die Menschen begeistern könne, sei am Ende mehr wert als einer, der in Umfragen gut dastehe. «Ich rate den Leuten immer: Stimmt für denjenigen, den ihr am meisten mögt, nicht für den, den ihr für am wählbarsten haltet.»

In der Regel nicht. Die beiden frühen Abstimmungen sind jedoch bedeutend, weil schlecht abschneidende Kandidaten danach oft aufgeben, auch weil nach einer Pleite die Spendengelder versiegen. Fest steht aber auch, dass die letzten vier Präsidentschaftskandidaten der Demokraten alle in Iowa gewonnen haben. Und in New Hampshire lagen seit 1976 fünf von acht demokratischen Präsidentschaftskandidaten auf Platz eins.

Nicht ausgeschlossen bei diesem weiten Kandidatenfeld. In einem solchen Fall wird der Parteitag noch wichtiger, weil dann nicht nur eine Show abgezogen, sondern tatsächlich etwas entschieden wird. Dabei kämen die Super-Delegierten ins Spiel, wichtige Personen innerhalb der Partei, wie zum Beispiel ehemalige US-Präsidenten, Parteiführer, Gouverneure, Senatoren und Abgeordnete. Erreicht kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, sind in den folgenden Wahlgängen die Super-Delegierten stimmberechtigt.