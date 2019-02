Donald Trumps Rede zur Lage der Nation wurde international mehrheitlich negativ aufgenommen. Er habe den Versöhner gemimt, in Wahrheit aber seinen eigenen Wahlkampf gestartet, hiess es etwa.

Ganz anders sieht es in seiner Heimat aus. Trumps Worte zu Überparteilichkeit, Zusammenarbeit und Kompromissen kamen mehrheitlich gut an. In einer Umfrage des TV-Senders CBS News erhielt der US-Präsident 76 Prozent Zustimmung. Und auch gegenüber CNN gaben drei Viertel der Befragten an, dass ihre Reaktion auf die Rede sehr positiv oder eher positiv gewesen sei.