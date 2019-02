Wenn Donald Trump am Mittwoch in Vietnam zu seinem zweiten Gipfel mit Kim Jong-un zusammentreffen wird, hinterlässt der Präsident in Washington gleich mehrere politische Probleme. Zum einen befürchtet der nationale Sicherheitsapparat in den US-Geheimdiensten sowie im Pentagon und im Aussenamt, Trump werde sich auf Konzessionen einlassen, ohne von Pyongyang klare Zugeständnisse zu erhalten.