Warum Trumps Wahlchancen gut stehen

Populismus ist nichts Neues in den USA. Da war Präsident Andrew Jackson, der das amerikanische Wahlrecht in den 1830er-Jahren entscheidend erweiterte und US-Amerikas kleine Leute ansprach. Es gab die starke populistische Bewegung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die übermächtigen Konzernen den Kampf ansagte und sich für Farmer, Rancher und Arbeiter einsetzte.