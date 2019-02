Republikaner haben die Mehrheit im Senat. Warum sollten die eine solche Resolution unterstützen?

Es gibt eine ganze Reihe von Republikanern, die es für falsch halten, wenn der Präsident einen nationalen Notstand ausruft, nur weil er für ein bestimmtes Projekt auf demokratischem Weg kein Geld vom Kongress bekommt. Das erinnert dann doch zu stark an autoritäre Systeme, in denen der Präsident einfach macht, was er will, egal was das Parlament dazu entscheidet. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell soll Trump eindringlich gewarnt haben, dass so eine Resolution im Senat durchaus eine Mehrheit bekommen kann. Das wäre ein starkes politisches Signal gegen Trump.

Was darf der Präsident während eines nationalen Notstandes?

Genau ist das nirgendwo festgeschrieben. Das Brennan Center for Justice hat aber 136 Rechte identifiziert, die der Kongress dem Präsidenten im Falle eines Notstandes zugebilligt hat. Diese sind ziemlich weitreichend. Er darf etwa bestehende Gesetze anwenden, mit denen er weite Teile der elektronischen Kommunikation im Land unterbinden würde. Oder mit denen er die Konten von Amerikanern einfrieren kann. Er kann viele Entscheidungen treffen, für die ansonsten die Zustimmung des Kongresses nötig wären.

Und wie kommt Trump jetzt an das Geld für seine Mauer?

Zwei Rechtsbestimmungen könnten Trump da helfen. Zum einen kann er Geld aus einem bestimmten Posten des Verteidigungshaushaltes herauslösen. Zum anderen kann er die Armee anweisen, Investitionen in zivile Hilfsprojekte zu stoppen und das Geld für seinen Notfallzweck – den Bau einer Mauerauszugeben.

Die Demokraten drohen mit rechtlichen Schritten. Wie können die aussehen?

Sie hoffen, dass das Repräsentantenhaus mit seiner demokratischen Mehrheit gegen den Präsidenten klagt. Umstritten ist, ob das House dazu berechtigt ist. Manche Demokraten stützen sich auf einen ähnlichen Fall aus dem Jahr 2015. Damals wurde dem zu der Zeit republikanisch dominierten House recht gegeben, dass die Obama-Administration kein Geld am Kongress vorbei in die Finanzierung des Gesundheitswesens stecken darf. Die Regierung aber darf gar kein öffentliches Geld ohne Zustimmung des Kongresses ausgeben, hat die damalige Bundesrichterin Rosemary Collyer entschieden. Das könnte der Hebel sein, mit dem die Demokraten Trumps Ansinnen juristisch erwidern könnten.

Eine Notstandserklärung als solche kann der Kongress vor Gericht nicht anfechten. Klageberechtigt könnten allenfalls jenen Menschen sein, die direkt von den Auswirkungen der Notstandserklärung betroffen wären. Also etwa Landbesitzer, auf deren Grund Trump seine Mauer bauen will. Die Chancen aber, dass ihnen der Supreme Court, das Oberste Gericht der USA, in letzter Instanz recht gibt, sind gering. In der Regel hat der Supreme Court Notstandserklärungen für rechtens erklärt oder es vermieden, sich dazu zu äussern.

Die Demokraten hoffen, dass es diesmal anders kommen könnte. «Nicht alles, was der Präsident zum Notfall erklärt, ist auch ein Notfall», sagt der Rechtsprofessor und demokratische Kongressabgeordnete Jamie Raskin aus Maryland. Er sitzt im Justizausschuss des Repräsentantenhauses. «Wenn der Kongress Trump ein rotes Licht zeigt», sagt Raskin, «dann darf er nicht so tun, als gäbe es irgendwo in der administrativen Maschinerie der Regierung ein grünes Licht.» Aber das sei eben am Ende eine juristische Frage. Er würde es begrüssen, wenn sie von Gerichten beantwortet werden würde.