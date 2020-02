Warum Trump heute gleich doppelt feiern kann

Trump verweigert den Handschlag, Pelosi zerreisst das Manuskript: Bei der Rede zur Lage an die Nation gingen die Emotionen hoch. Video: AP/CNBC

Umso mehr, als Donald Trump sich einer Demokratischen Partei gegenübersieht, die sich bei ihrer ersten Vorwahl in Iowa am Montag ein Debakel geleistet hatte. «Die einzige Person, die einen klaren Sieg in Iowa davongetragen hat, heisst Trump», hatte der Präsident am Montag triumphierend getwittert.

Während die Opposition krampfhaft nach jemandem sucht, der es im November mit ihm aufnehmen kann, warf Trump in seiner Rede zur Lage der Nation mit Wirtschaftsdaten um sich, die sich sehen lassen können. Zumal ihm die berühmten Gallup-Demoskopen am Dienstag eine besondere Freude bereiteten: Erstmals während seiner Präsidentschaft schiebt sich der Präsident auf eine Zustimmungsrate von 50 Prozent zu, laut Gallup steht er derzeit drei Punkte besser da als Präsident Barack Obama zum gleichen Zeitpunkt seiner Präsidentschaft.

Die republikanischen Abgeordneten und Senatoren brachen gegen Ende in Jubelchöre aus: «USA, USA, USA.»

Und hinter sich weiss Trump eine republikanische Basis, die ihn nahezu kultisch verehrt und ihm Zustimmungsraten von über 90 Prozent beschert. Ihr zu Liebe präsentiert Trump am Dienstagabend den an Krebs erkrankten konservativen Radio-Talker Rush Limbaugh mit der Freiheitsmedaille, der höchsten zivilen Auszeichnung, die der Präsident vergeben kann.

Vergebens aber wartete das Publikum auf ein Bekenntnis zum Klimaschutz. Oder auf die Ankündigung einer tief greifenden Reform des amerikanischen Gesundheitswesens. Oder auf eine ausgestreckte Hand in Richtung jener, die ihn ablehnen und die er ablehnt.

Die Eckdaten der Wirtschaft mögen blendend sein, aber die Gräben, die Trump so eifrig mitausgehoben hat, sind so tief wie zuvor. Und deshalb ist der Zustand der Nation eben nicht der allerbeste, auch wenn die republikanischen Abgeordneten und Senatoren gegen Ende von Trumps über einstündiger Ansprache in jubelnde Sprechchöre ausbrachen: «USA, USA, USA.»

Trump geht selbstbewusst in die Wahl

Dem Präsidenten mag zur Wiederwahl genügen, was er in Dollar und Cents verbuchen kann. Den Erfolg der amerikanischen Wirtschaft – auch wenn sie bislang nicht jene Wachtsumswerte erreichte, die er 2016 versprach – kann ihm niemand streitig machen, weshalb sich Trump gestern Abend selbstbewusst auf den kommenden Wahltag zubewegte.

Die Demokratische Partei wird es schwer haben, ihm eine zweite Amtszeit zu verwehren. Es sei denn, Donald Trump versperrte sich den Weg dorthin durch Verhaltensmuster, die eine Wählermehrheit abstiessen und ihre Aufmerksamkeit vorbei an eindrucksvollen Statistiken einmal mehr auf Trumps Defizite lenkten.