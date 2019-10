Warum Schmerzpillen wie Bonbons verteilt wurden

500 Milliarden Schaden

Erst nachdem die Zahl der Überdosistoten in der ersten Hälfte des neuen Jahrzehnts dramatisch in die Höhe geschnellt war, reagierten die Behörden. Sie verschärften die Verschreibungsregeln für Oxycontin & Co. – und machten damit alles noch schlimmer: Viele Süchtige stiegen nun auf das billigere Heroin um, später gar auf Fentanyl, ein synthetisches Opioid, das oft mit anderen Substanzen gestreckt wird und sich kaum richtig dosieren lässt. Wieder explodierten die Todeszahlen.

Nicht alle, die abhängig wurden, auch das gehört zur Wahrheit, waren schuldlos. Manche experimentierten mit Oxycontin, das eigentlich langsam über viele Stunden wirkt. Wer aber die volle Dröhnung wollte, musste lange Zeit nur den Beipackzettel lesen: Dort hiess es, dass man zur Vermeidung einer sofortigen, kompletten Wirkstofffreigabe die Tablette niemals «kauen oder gemörsert einnehmen» dürfe – es war eine Art Bedienungsanleitung zum Missbrauch. Nachschub erhielten die Abhängigen nicht zuletzt von korrupten Ärzten.

Erst durch die Bündelung von über 2000 Klagen ist es gelungen, Purdue zu Milliardenzahlungen zu zwingen.

Heute haben nicht nur unzählige Familien im Land ihre Mütter und Väter, Kinder und Enkel an die Sucht verloren. Hinzu kommt vielmehr ein volkswirtschaftlicher Schaden von 500 Milliarden Dollar. Betroffen sind vor allem ländliche Kommunen, in denen Sanitäter und Feuerwehrleute manchmal den ganzen Tag kaum anderes tun, als Menschen, die überdosiert haben, per Notfallspray ins Leben zurückzuholen.

Vier Arzneimittelhersteller haben letzte Woche wegen ihrer Rolle in der Opioid-Krise einen Vergleich erzielt und zahlen dafür 260 Millionen Dollar. Damit wurde der Opioid-Prozess, der in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio beginnen sollte und der erste auf Bundesebene gewesen wäre, in letzter Minute abgewendet. Der US-Pharmariese Purdue, der Hersteller von Oxycontin, hat in eigenen Vergleichsverhandlungen bisher 10 bis 11 Milliarden Dollar an Unterstützungszahlungen angeboten. Die Sacklers würden durch die Vereinbarung zwar ihre Firma sowie 3 Milliarden Dollar aus der Privatschatulle verlieren. Aber: Während mancher Betroffene bittere Not leidet, blieben sie Milliardäre. Und: Dadurch, dass Purdue aus formellen Gründen zunächst in Insolvenz geschickt werden soll, wäre der Zugriff auf ihr Privatvermögen womöglich auf alle Zeit verbaut. «Die Familie, die ein Imperium des Schmerzes schuf», wie der «New Yorker» einst schrieb, wäre fein raus.