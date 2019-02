Der Kompromiss, den Demokraten und Republikaner im Kongress nun gefunden haben, trägt allen Seiten Rechnung: Etwa 1,4 Milliarden Dollar sollen in den Bau von stählernen Zäunen an der Grenze zu Mexiko fliessen, für insgesamt 55 zusätzliche Meilen. Im Gegenzug wird die Zahl der Menschen, welche die Grenzschutzbehörde ICE in Abschiebehaft nehmen darf, nicht begrenzt.

Dieses Paket dürfte Proteste am rechten Rand der Republikaner und am linken Rand der Demokraten auslösen, sollte insgesamt aber mehrheitsfähig sein. Zudem hat es den politischen Vorteil, dass Person B, die Demokraten, sagen kann, sie habe kein Geld für eine Mauer gegeben. Stahlzäune vielleicht, aber keine Mauer. Person A wiederum, der Präsident, könnte sich damit brüsten, dem Kongress Milliarden für den Bau neuer «physischer Barrieren» aus wunderbarem amerikanischem Stahl abgetrotzt zu haben.

Es geht auch brachial

Ob Trump dazu bereit ist, war am Dienstag noch nicht ganz klar. Einige rechtskonservative Kommentatoren kritisierten den Kompromiss scharf. Der Fox-News-Moderator Sean Hannity, Trumps wichtigster Verbündeter im rechten Medienuniversum, nannte die Einigung «Müll». Viele Wähler von Trump dürften allerdings milder gestimmt sein. Sie glauben ja auch der Behauptung des Präsidenten, er habe mit dem Mauerbau längst angefangen und sei damit eigentlich praktisch fertig.

Zwar hat Trump in Wahrheit noch keinen Zentimeter neue Mauer gebaut. Auf den Plakaten, die bei seinem Wahlkampfauftritt am Montag im texanischen El Paso an der Bühne hingen, stand aber trotzdem nicht mehr der alte Spruch «Build the Wall», sondern «Finish the Wall», baue die Mauer fertig. Ausser ein paar sehr rechten Mäklern weist niemand auf diese Lüge hin. Insofern könnte Trump vielen Anhängern den Kompromiss als Sieg verkaufen.

Er könnte aber auch den brachialen Weg gehen. Trump hat immer wieder damit gedroht, den Kongress im Notfall zu umgehen und sich das Geld für den Mauerbau per Notstandserklärung einfach aus dem Verteidigungshaushalt zu nehmen. Das würde zu einem Aufschrei im Parlament führen, das eifersüchtig über sein Haushaltsrecht wacht. Auch viele Republikaner würden sich dem Präsidenten wohl widersetzen, die Demokraten würden sofort vor Gericht ziehen. Aber vielleicht wäre das genau ein Kampf nach Trumps Geschmack.