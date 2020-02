Vorwahldebakel in Iowa: Resultate-App kollabiert

BIG: @BernieSanders campaign releases data showing it is ahead in Iowa pic.twitter.com/N1bwUidkV5 — jordan (@JordanUhl) February 4, 2020

Pete Buttiegieg erklärte, es deute viel darauf hin, dass er «sieghaft» in die nächste Vorwahl gehen könne. «Was für eine Nacht – denn heute Nacht ist eine unwahrscheinliche Hoffnung zur nicht zu leugnenden Wahrheit geworden», so Buttigieg bei seiner Wahlparty. Für den ehemaligen Bürgermeister von South Bend, Indiana, wäre ein Vorrücken unter die ersten 3 tatsächlich ein Grosserfolg – er lag bisher national immer hinter Biden, Warren und Sanders zurück.

Bidens Team kritisierte in einem Schreiben an die Partei in Iowa «erhebliche Mängel» in dem Auszählungsprozess. Man erwarte die Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor offizielle Ergebnisse veröffentlicht würden, hiess es in dem Brief.

Warren-Berater Joe Rospars warnte auf Twitter: «Jedes Wahlkampfteam, das sagt, dass es gewonnen hat oder das unvollständige Zahlen herausgibt, trägt zum Chaos und zur Fehlinformation bei.» Rospars kritisierte, der Vorwahl-Prozess in Iowa sei «zusammengebrochen». Sowohl Menschen als auch die Technik hätten versagt.

Spott aus dem Trump-Lager

Das Lager von US-Präsident Donald Trump stürzte sich mit Wonne auf die Panne der Demokraten. Wahlkampfmanager Brad Parscale sprach von einem totalen Kollaps. Sie könnten nicht einmal eine Vorwahl ausführen, wollten aber die Regierung übernehmen, schrieb er auf Twitter.

Democrat party meltdown. They can’t even run a caucus and they want to run the government. ????No thank you. — Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 4, 2020

Präsidentensohn Eric Trump goss ebenfalls per Twitter Öl ins Feuer: «Lass es Dir gesagt sein, sie manipulieren das Ding... was für ein Durcheinander. Genau deshalb wollen die Menschen nicht, dass die Demokraten unser Land regieren.»

Häme auch im Internet

Nicht nur das Umfeld von Donald Trump spottet über das Versagen der Demokraten in Iowa, auch in den sozialen Medien muss die Partei einiges an Häme einstecken. So werden die Iowa Caucuses mit dem legendär gescheiterten Fyre-Festival verglichen, welches von Ja Rule und Billy McFarland organisiert wurde.