Verursacht hat den Aufruhr Gouverneur Ralph Northam, ein beliebter und bis jetzt erfolgreicher Demokrat. Seit am Freitag publik wurde, dass auf seiner Seite im Jahrbuch seiner Universität ein Foto abgebildet wurde, auf dem ein Mann mit schwarz gefärbtem Gesicht und ein zweiter daneben in Ku-Klux-Klan-Bekleidung zu sehen sind, wird der Gouverneur zum Rücktritt aufgefordert.

Entschuldigung – und Rückzieher

Das Bild ist zweifellos rassistisch: «Blackface», so die Bezeichnung für schwarze Gesichtsbemalung, soll traditionell die Minderwertigkeit von Afroamerikanern demonstrieren, der Ku-Klux-Klan ist eine gewalttätige Organsiation zur Unterdrückung und Terrorisierung schwarzer Amerikaner.

Northam entschuldigte sich noch am Freitag, behauptete jedoch am Samstag, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Er jedenfalls sei keiner der beiden Gestalten auf dem Foto. Gleichzeitig aber gestand der Gouverneur, er habe sich 1984 bei einem Tanzwettbewerb in Texas als Michael Jackson verkleidet – und sein Gesicht geschwärzt.

Ausschnitt aus dem universitären Jahrbuch 1984, rechts das Bild mit dem schwarz geschminkten Mann und dem Mann im Ku-Klux-Klan-Kostüm. Foto: AP, Keystone

Damit hatte sich Northam dorthin verirrt, wo US-Amerikas böse Geister wohnen und die Vergangenheit des Landes noch immer nicht überwunden ist. Zumal Virginia in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle gespielt hat. Der Staat hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar gewandelt und wählte sowohl 2008 als auch 2012 Barack Obama, Virginias Geschichte aber ist untrennbar mit dem Schicksal des schwarzen Amerikas verbunden.

Genau vier Jahrhunderte sind es her, seit 1619 in Jamestown im kolonialen Virginia die ersten versklavten Afrikaner an Land gebracht wurden. Die Kolonie und später der Staat waren entscheidend an der Entwicklung von Sklaverei und Plantagenwirtschaft beteiligt, die Gründerväter George Washington, Thomas Jefferson und James Madison allesamt Sklavenhalter in Virginia. Nach der Sezession des Südens 1861 wurde Richmond Hauptstadt der Konföderierten Staaten, im April 1865 besuchte Präsident Lincoln die besiegte Stadt und wurde von befreiten Afroamerikanern gefeiert.