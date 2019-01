Dass ihm Trump gut zwei Jahre später derart in die Parade fahren würde, hatte Maduro vermutlich nicht erwartet. Am Mittwoch dürfte ihm endgültig klar geworden sein, dass er trotz der 500'000 Dollar keinen Verbündeten im Weissen Haus hat.

Maduro hat das einst reichste Land Südamerikas mit einer populistisch-sozialistischen Agenda innerhalb weniger Jahre in den Abgrund gewirtschaftet. Millionen Menschen haben das Land verlassen. Gewalt ist an der Tagesordnung. Die Inflation steigt und steigt. Ein Kilo Tomaten kostete kurz vor dem Währungsschnitt im August fünf Millionen Bolívar. Danach wurden einfach fünf Nullen gestrichen. Heute gilt der Währungsschnitt als gescheitert. Gut ein Drittel der Einwohner Venezuelas kann sich gerade eine Mahlzeit am Tag leisten.

US-Diplomaten ziehen nicht ab

Seit Tagen erschüttern Proteste das Land. Hunderttausende gehen auf die Strasse, um gegen Maduro zu protestieren. Der hatte sich mit einer offenbar manipulierten Wahl eine zweite Amtszeit erschlichen, die vor zwei Wochen begann.

Im von Maduro weitgehend entmachteten Parlament aber dominiert die Opposition. Deren Führer und Parlamentspräsident Juan Guaidó erklärte sich am Mittwoch selbst zum Präsidenten. Trump hat ihn umgehend als solchen anerkannt. Ihm folgten die Lima-Staaten, eine Gruppe von amerikanischen Ländern, die keine Entscheidung der von Maduro 2017 eingesetzten verfassungsgebenden Versammlung akzeptieren wollen, mit Peru und Kanada an der Spitze.

We have made a map showing the current status of recognition concerning the government in #Venezuela. Blue supports #Guaidó's government, red supports #Maduro, yellow is Venezuela. Every other country has not commented. This will be updated as more information becomes available. pic.twitter.com/TUJZ8YsfH8

— Strategic Sentinel (@StratSentinel) 23. Januar 2019